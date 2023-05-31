Black Mirror altıncı sezondan resmi fragman ve yayın tarihi

Netflix’te yayınlanan teknoloji distopyası Black Mirror, altıncı sezonuyla geri dönüyor.

Görsel: Netflix

Yapımcı Charlie Brooker’ın karanlık ve satirik antoloji serisi, yeni bölümleriyle 15 Haziran’dan Netflix’te yayınlanacak.

Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker’ın yeni sezonla ilgili vaadi ise büyük. ‘Bu sezonun şimdiye kadarki en şaşırtıcı bölümlerden oluşacağını’ söyleyen Brooker, “Black Mirror’ın birbirinden tamamen farklı hikayelerden oluşması, insanları (ve kendimi) şaşırtması gerektiğini düşünmüşümdür, yoksa ne anlamı var” demişti.

Bu sezon oyuncu kadrosunda; Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi isimler var.