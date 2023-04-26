Black Mirror altıncı sezondan ilk fragman yayınlandı

Netflix’te yayınlanan teknoloji distopyası ‘Black Mirror’ isimli dizinin yeni sezonu Haziran ayında platformda olacak.

Hemen her bölümüyle izleyiciyi sınayan distopik dizinin beşinci sezonu Haziran 2019’da yayınlanmıştı. Hayranları daha sonra uzun süre diziden haber alamadı. Geçen yıl nihayet altıncı sezonun çekileceği belli oldu.

Zaman zaman yakın geleceğe dair gerçeğe dönüşme potansiyeli yüksek olan bilim kurgu hikayeleri anlatan dizi bu yönüyle hem ilgi çekmiş hem de toplumsal endişeleri kaşımıştı.

Dizinin yeni sezonunun Haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.

Bu sezon oyuncu kadrosunda; Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz gibi güçlü isimler var.

Daha özenli, daha ürkütücü

Popüler kültür ve sinema dergisi Variety yeni sezonun prodüksiyon ve sinematografi açısından daha özenli, hikayelerin daha ürkütücü olduğunu yazdı.

Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker’ın yeni sezonla ilgili vaadi ise büyük. ‘Bu sezonun şimdiye kadarki en şaşırtıcı bölümlerden oluşacağını’ söyleyen Brooker, “Black Mirror’ın birbirinden tamamen farklı hikayelerden oluşması, insanları (ve kendimi) şaşırtması gerektiğini düşünmüşümdür, yoksa ne anlamı var” dedi.