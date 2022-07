‘Black Mirror’ yeni sezon oyuncuları belli oldu

Netflix’in altıncı sezonu duyurulan popüler dizisi ‘Black Mirror’ın kadrosu ortaya çıkmaya başladı.

Aaron Paul, Zazie Beets, Josh Hartnett, Kate Mara. Fotoğraflar: Reuters

Hemen her bölümüyle izleyiciyi sınayan distopik dizinin beşinci sezonu haziran 2019’da yayınlanmıştı.

Zaman zaman yakın geleceğe dair gerçeğe dönüşme potansiyeli yüksek olan bilim kurgu hikayeleri anlatan dizi bu yönüyle hem ilgi çekmiş hem toplumsal endişeleri kaşımıştı.

Variety’nin haberine göre altıncı sezonun üç bölümünde rol alacak oyuncular belli oldu.

En çok dikkat çeken isim TV efsanelerinden ‘Breaking Bad‘in yıldızlarından Aaron Paul.

Her bölümünde farklı oyuncuların yer aldığı dizinin altıncı sezonunda yer alacak diğer oyuncular şöyle: Zazie Beets (Joker, The Harder They Fall), Josh Hartnett (Lucky Number Slevin, Wrath of Man) Kate Mara (House of Cards, Fantastic Four), Danny Ramirez (Top Gun:Maverick), Anjana Vasan (Spider-Man: Far From Home) Paapa Essiedu, Clara Rugaard ve Auden Thornton.

Altıncı sezonun hikayeleri henüz açığa çıkmasa da beşinci sezondan (üç bölüm) daha fazla bölümden oluşacağı biliniyor.