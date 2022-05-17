Netflix’in hemen her bölümüyle izleyiciyi sınayan distopik dizisi ‘Black Mirror‘ın altıncı sezonu geliyor.

Dizinin 3’üncü sezonunun ilk bölümü

Dizinin beşinci sezonu haziran 2019’da yayınlanmıştı.

Variety’nin haberine göre yeni sezon yavaş yavaş şekilleniyor ve oyuncu kadrosu seçiliyor.

Altıncı sezonun hikayeleri henüz açığa çıkmasa da beşinci sezondan (üç bölüm) daha fazla bölümden oluşacağı öğrenildi.

Yapım ekibinden bir kaynak son sezonun daha sinematik bir deneyim sunacağını her bölüme başlı başına bir film gibi yaklaşılacağını söyledi.

Yayın hayatına Britanya TV kanalı Channel 4’da başlayan dizi daha sonra Netflix’e transfer olarak dünya çapında popüler olmuştu.

Zaman zaman yakın geleceğe dair gerçeğe dönüşme potansiyeli yüksek olan bilim kurgu hikayeleri anlatan dizi bu yönüyle hem ilgi çekmiş hem toplumsal endişeleri kaşımıştı.