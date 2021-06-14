Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin yeniden 40 bin doları aştı

Bitcoin’de milyarder işadamı Elon Musk’ın dün geceki açıklamalarıyla başlayan olumlu hava sürüyor. BTC bugün 27 Mayıs’tan beri ilk kez 40 bin doların üzerine çıkmayı başardı.

Fotoğraf: Pixabay

Tesla ve Space X’in CEO’su Musk, daha önce Bitcoin madenciliğindeki yüksek enerji tüketimine dikkat çekerek Bitcoin ile Tesla satışını durdurmuştu. Bu durum halihazırda düşüş eğilimindeki Bitcoin’in 30 bin dolarlı seviyelere kadar inmesine neden olmuştu.


Musk’ın dün Twitter hesabından Bitcoin ile satışlara yeniden başlandığını duyurmasının ardından BTC’de kazanç yüzde 12’yi geçti. Bitcoin akşam üstü saatleri itibariyle 40 bin 794 dolara kadar ulaşmış durumda. Ancak BTC’nin önünde 42 bin dolarlı seviyelerde hala aşılması güç bir direnç var.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.11’lik artışla 2525 dolara ulaştı.

BNB, 370 dolarlı seviyeleri görürken, XRP halen 1 doların altında. Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 5,4’lük artışla 0,3262 dolar seviyesine kadar çıktı.

Musk’ın ikinci U dönüşü Bitcoin’i sıçrattı

Bitcoin eriyor: 30 bin dolara kadar indi

SON HABERLER

İşte geldi 14 Haziran umut doluyor insan

NATO zirvesi Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda, Almanları (ve hatta Fransızları) uslu uslu yerlerinde oturur biçimde tutacak. Biz de neşeyle dolarak bu haftayı geride bırakacağız.

Musk’ın ikinci U dönüşü Bitcoin’i sıçrattı

Milyarder girişimci Elon Musk’un kripto madenciliğinin daha temiz enerjiyle yapılması halinde CEO’su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın kripto paralarla ödeme almaya devam edeceğini söylemesiyle Bitcoin 39 bin dolara fırladı.

Biden-Erdoğan görüşmesinde dolar/TL’ye yön verecek üç senaryo

Dolar/TL haziran başında 8,88’le tarihi zirveyi gördükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik iyimser beklentilerin de etkisiyle gerilediği 8,40’ın da altında güne başladı. Görüşmeye dair üç senaryo öne çıkıyor.

Demirtaş: İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları için “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” dedi.