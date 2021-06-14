Bitcoin yeniden 40 bin doları aştı

Bitcoin’de milyarder işadamı Elon Musk’ın dün geceki açıklamalarıyla başlayan olumlu hava sürüyor. BTC bugün 27 Mayıs’tan beri ilk kez 40 bin doların üzerine çıkmayı başardı.

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Tesla ve Space X’in CEO’su Musk, daha önce Bitcoin madenciliğindeki yüksek enerji tüketimine dikkat çekerek Bitcoin ile Tesla satışını durdurmuştu. Bu durum halihazırda düşüş eğilimindeki Bitcoin’in 30 bin dolarlı seviyelere kadar inmesine neden olmuştu.

Musk’ın dün Twitter hesabından Bitcoin ile satışlara yeniden başlandığını duyurmasının ardından BTC’de kazanç yüzde 12’yi geçti. Bitcoin akşam üstü saatleri itibariyle 40 bin 794 dolara kadar ulaşmış durumda. Ancak BTC’nin önünde 42 bin dolarlı seviyelerde hala aşılması güç bir direnç var.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.11’lik artışla 2525 dolara ulaştı.

BNB, 370 dolarlı seviyeleri görürken, XRP halen 1 doların altında. Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 5,4’lük artışla 0,3262 dolar seviyesine kadar çıktı.