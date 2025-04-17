BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in ev hapsi kaldırıldı

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

Fotoğraf: X

Gaziantep’te maaş zammında uzlaşamayarak iş bırakan Çelikaslan Tekstil işçileri 14 Şubat’ta fabrika önünde açıklama yapacağını duyurmuştu. Türkmen’in de katılacağı açıklama öncesi valilik tüm gösterileri yasaklamıştı.

Türkmen 14 Şubat sabahı evinden çıkarken gözaltına alınmış, öğleden sonra serbest bırakılmıştı.

Sendika başkanı 16 Şubat’ta tekrar gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta da tutuklanmıştı.

24 Mart’ta tahliye edilen Türkmen’e 25 Mart’ta ev hapsi verilmişti.

Bugün X’teki açıklamasında Türkmen, hakkında verilen ev hapsi cezasının kaldırıldığını fakat adli kontrol şartının devam ettiğini açıkladı:

“Hakkımdaki ev hapsi kararı az önce kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakola imza şartı devam edecek. Böyle kararlara çok sevinecek halde değiliz maalesef, biliyorum. 25 gün önce 36 gün tutuklulu kaldığım cezaevinden tahliye edildikten bir gün sonra ev hapsi verilmişti. Haksız yere sekiz yıl yattıktan sonra tahliye olan Selçuk Kozağaçlı bir gün sonra yeniden tutuklandı.

Hala haksız yere tutuklu olan yüzlerce, binlerce insan, dostlarımız, yoldaşlarımız cezaevinde. O yüzden bugün (şimdilik) serbest kaldım diye ülkeye adalet, hukuk ve demokrasi gelmiş gibi davranmayacağım. İki ay önce zaten haksız yere tutuklandığımı, binlerce Başpınar işçisinin grevinin haksız yere yasaklandığını unutmayacağım.

Bu koşullarda bizim için dışarıda ‘özgür’ olabildiğimiz her günün tek bir anlamı var; geride kimseyi bırakmadığımız gerçek bir adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmek.”