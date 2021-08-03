BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, ‘izinsiz çekim’ gerekçesiyle gözaltına alındı

BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, kadına yönelik şiddeti görüntülemek isterken polis tarafından ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: BirGün

BirGün’ün haberine göre akşam saatlerinde Mecidiyeköy’de bir kadın şiddete uğradı. İhbar üzerine polisler olay yerine gelirken bölgeden geçen Şahin, olayı videoya almaya başladı.

Polislerin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘genelge’si doğrultusunda izinsiz çekim yapmanın yasak olduğunu öne sürmesinin ardından Uğur Şahin basın kartını gösterdi. Buna karşın polis, Uğur Şahin’i Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde nöbetçi savcılıkla görüşmenin ardından Şahin, Kuştepe Polis Merkezi’ne sevk edildi. Buradan Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi’ne götürülen gazeteci, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar Kuştepe Karakolu’na götürüldü. Şahin, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten bir ‘genelge’ yayınlamıştı.