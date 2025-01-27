Bir içki grubuna daha zam

Lafiella içki grubuna da zam geldi.
Grubun en ucuz içkisi 395 lira, en pahalısıysa 15 bin lira oldu.
Yeni fiyat tarifesini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten paylaştı:
Yaramazlara biraz batar!
Lafiella içki grubuna da zam geldi.
Grubun en ucuz içkisi 395 lira, en pahalısıysa 15 bin lira oldu.
Yeni fiyat tarifesini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten paylaştı:
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüphelinin 2004’te iki çocuğunu öldürdüğünü diğer iki çocuğunuysa yaraladığını açıkladı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı: “Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.”
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüpheli S.T. gözaltına alındı.
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı: “Bu çirkin saldırı sadece sayın Özel’e değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde saldırıya uğradı.