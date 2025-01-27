Bir içki grubuna daha zam

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı: “Bu çirkin saldırı sadece sayın Özel’e değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur.”