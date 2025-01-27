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Yaramazlara biraz batar!

Bir içki grubuna daha zam

Lafiella içki grubuna da zam geldi.

Fotoğraf: AA

Grubun en ucuz içkisi 395 lira, en pahalısıysa 15 bin lira oldu.


Yeni fiyat tarifesini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten paylaştı:

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