Bir gençlik araştırmasından daha CHP birinci çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde de önceki iki araştırmada olduğu gibi ilk kez oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP çıktı.

Fotoğraf: CHP

Araştırma şirketi, Haziran 2021-Mayıs 2022 tarihlerindeki anketlerin ortalamasını paylaştı. 2018’deki son genel seçimde oy veremeyen 1687 gencin tercihleri soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 20,1’i CHP’yi, yüzde 18,2’si AKP’yi, yüzde 13,6’sı HDP’yi tercih etti. MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve diğerleri yüzde 10’un altında kaldı.

Daha önce ORC Araştırma ve Yöneylem Araştırma şirketlerinin anketlerinde de CHP birinci çıkmıştı.