BioNTech Alman rakibini 1,25 milyar dolara satın alıyor

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech Alman rakibi CureVac’ı yaklaşık 1,25 milyar dolara satın alacak.

Fotoğraf: BionTech

BioNTech’in açıklamasına göre amaç mRNA tabanlı kanser tedavisi çalışmalarını artırmak.

Şirket, her bir CureVac hissesi için 5,46 dolar teklif etti. Bu da Alman şirketin hisselerinin üç aylık ortalama fiyatının (3,53 dolar) yüzde 55 üstüne denk geliyor.

Anlaşma, yıllardır Covid-19 aşılarının geliştirilmesinde ve yeni kanser tedavilerinin araştırılmasında doğrudan rekabet halindeki iki şirketi bir araya getirecek.

BioNTech’in söz konusu satın alması onaylanırsa CureVac tamamen Mainz merkezli şirkete dahil olacak ve adı ortadan kalkacak.

BioNTech CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin satın almayla ilgili şunları söyledi:

“Bu satın alma işlemi bizim için kanser tıbbının geleceğine bir başka yatırım. Amacımız yenilikçi ve dönüştürücü kanser tedavilerinin geliştirilmesini ilerletmek ve önümüzdeki yıllarda çeşitli kanser türleri için yeni tedavi standartları oluşturmak.”