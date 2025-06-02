BioNTech kanser ilacı için ABD'li şirketle 11,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb (BMS), BioNTech’in üzerinde çalıştığı kanser ilacının geliştirilmesi için 11,1 milyar dolarlık (yaklaşık 435 milyar lira) anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın ardından BioNTech’in hisseleri yüzde 20 arttı.

Fotoğraf: BioNTech

İki şirketin ortak açıklamasında Alman şirketin, ABD’li şirketle araştırma aşamasındaki kanser ilacı ‘BNT327’yi geliştirmek ve ticarileştirmek için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anlaşmaya göre BMS işbirliği için BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. BioNTech 1,5 milyar dolar ön ödeme alacak.

BioNTech, mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısını yine ABD’li Pfizer’la işbirliğine giderek piyasaya sürmüştü.

Şirket, söz konusu mRNA aşısından 2021’de yaklaşık 19 milyar dolar kazanmıştı.

Covid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

BioNTech’in haberle erken işlemlerde yüzde 20 artan hissesi 96 dolar seviyesinden 114,75 dolara kadar yükseldi.