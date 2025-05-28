Hindistan'da yeni Covid-19 varyantları yayılıyor

Hindistan’da Covid-19’un iki yeni varyantı hızla yayılıyor. Ülkede 1010 vaka tespit edildi.

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Mart 2020’de başlayan Covid-19 salgını sonrası ülkede 500 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

TRT Haber’in aktardığına göre 335 yeni vakayla Kerala eyaleti Covid’in hızla yayıldığı eyaletlerden. Maharashtra’da 153, Delhi’de 99 ve Gujarat’ta 76 yeni vaka kaydedildi.

Punjab eyaletiyse ilk vakasını bugün açıkladı ve temaslı taramasına başladı.

Söz konusu artış, Covid-19’un iki yeni alt varyantı ‘NB.1.8.1’ ve ‘LF.7’nin tespit edildikten sonra başladı.

‘NB.1.8.1’in insan hücrelerine bağlanma yeteneğinin daha güçlü olduğu, bu nedenle önceki varyantlara göre daha hızlı yayılabileceği tahmin ediliyor. Fakat uzmanlar hastalığın ağır seyretmediğini ve panik yapılmaması gerektiğini söylüyor.

2025 itibarıyla Covid-19 semptomları genellikle boğaz ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük, kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, mide bulantısı ve hafif gastrointestinal sorunlar olarak gözlemleniyor.

Belirtilerin üç-dört gün içinde geçmemesi durumunda hızlı antijen testi ya da PCR yapılması öneriliyor.

Aşıların yeni varyantlara karşı etkinliğiyse küresel düzeyde izlenmeye devam ediyor.