ABD'de hamile ve çocuklara Covid-19 aşısı artık önerilmeyecek

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Covid-19 aşısının sağlıklı hamile ve sağlıklı çocuklar için ‘önerilen aşılar’ listesinde yer almayacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kennedy’nin duyurusuna göre Covid-19 aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) öneri listesinden çıkarıldı.

Kennedy, bir önceki yönetimin, ‘klinik veriye dayanmadan’ çocuklar için tekrarlanan hatırlatma dozlarını teşvik ettiğini söyledi.

Kennedy, avukat olarak büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Covid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla biliniyor.