Genç erkekler için kalp hasarı riski: ABD Covid-19 aşı uyarılarını genişletiyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Covid-19 aşısı üreticilerinden kalp iltihabı riski uyarısını 16-25 yaşı kapsayacak şekilde genişletmesini istedi.

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CNN‘in haberine göre FDA’in kararı, güncellenmiş vaka tahminleri ve aşı sonrası yapılan bir çalışmanın bulgularına dayanıyor.

FDA bu doğrultuda Covid-19 aşısı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarda daha fazla bilginin olduğu uyarı etiketlerini kullanmasını zorunlu kıldı.

Önceki etiketlerde aşının genç erkeklerde miyokardit ve perikardite (kalp kası iltihabı ve kalbin dışındaki zarın iltihabı) neden olabileceği konusunda uyarı bulunuluyordu. Ancak yaş aralığı Moderna aşısı için 18-24, Pfizer aşısı içinse 12-17 yaş arasını kapsıyordu.

Yeni düzenlemeyle her iki şirket de uyarılan yaş aralığını 16-25 olarak genişletecek.

Söz konusu kalp rahatsızlıkları altı ay-64 yaş aralığında milyon dozda sekiz kez görülüyor.

16-25 yaş arasındaysa milyon dozda 38. Hastalık bu yaş aralığında daha yaygın olsa da vakaların nadir görüldüğüne de dikkat çekiliyor. Hatta kimi çalışmalar Covid-19 enfeksiyonunun kendisinin aşıdan daha yüksek miyokardit veya perikardit riski taşıdığını gösteriyor.