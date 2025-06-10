2025 Alman Ulusal Ödülü, Türeci ve Şahin'e

Alman Ulusal Vakfı’nın 1997’den bu yana düzenlendiği Alman Ulusal Ödülü bu yıl biyoteknoloji şirketi Biontech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e verildi.

Özlem Türeci (solda), Uğur Şahin (sağda). Fotoğraf: BioNTech SE

Berlin’de Fransız Friedrichstadt Kilisesi’nde düzenlenen ödül törenine Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

‘Vasıflı göçmenlere ihtiyacımız var‘

Başbakan Merz, Alman sağlık tarihinde Robert Koch, Rudolf Wirth, Emil von Wehen, Alexander Fleckinger, Gerti Kuhn ve Karl Hirsch gibi önemli isimler olduğunu, bunlara Şahin ve Türeci’nin de katıldığını söyledi.

Aşı geliştirmenin normalde ortalama sekiz yıl sürdüğüne dikkat çeken Merz tüm dünyanın beklediği Covid-19 aşısının bir yıldan kısa bir sürede geliştirilmesinin bir ‘rekor’ olduğunu kaydetti.

Merz, Şahin ve Türeci’nin göçmen vatandaşların neler başarabileceğini gösterdiklerini söyledi:

“İkisi de Türk göçmenlerin çocukları. Türeci’nin babası küçük yerel bir hastanede çalışıyor. Şahin’in babası da Köln’deki Ford fabrikasında 60’lı ve 70’li yıllarda Almanya’ya gelen ve ülkemizin refahına önemli katkılarda bulunan misafir işçiden biri.

Almanya’ya gelen misafir işçilerin ilk nesli bugüne kadar çok az takdir gördü. Uğur Şahin ilk Türk göçmen neslini ‘görmezden gelinen nesil’ olarak adlandırdı. Bu yaklaşım unutulmamalı.

Sosyal veya etnik kökenlere bakmaksızın yetenekleri destekleyeceğiz. İlerleme motoru olarak vasıflı göçmenlere ihtiyacımız var. Bunu sorgulayan ideolojiler, dar görüşleriyle özgürlükçü düzenimizin geleceğini tehlikeye atıyor.”

Ardından konuşan Şahin ve Türeci de ödül için teşekkür etti.

Ödülün değeri 50 bin avro

Alman Ulusal Vakfı, 1997’den beri her yıl Alman Ulusal Ödülü’yle ‘demokratik bir toplum’ için çalışan kişi ve kuruluşları onurlandırıyor.

Ödülün toplam değeri 50 bin avro olarak açıklanmıştı.

Siyasi parti bağlantısı olmayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen Alman Ulusal Vakfı, 1993’te eski başbakan Helmut Schmidt ve arkadaşları tarafından kuruldu.