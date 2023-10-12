Biden: Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri ulusal güvenliğimize olağanüstü tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ‘acil durum’ halinin uzatılmasına ilişkin kararında Türkiye’nin böligedeki faaliyetlerinin ABD’nin ulusal güvenliğine ‘alışılmadık ve olağanüstü derecede tehdit oluşturduğu’ belirtildi.

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14 Ekim 2019’da çıkarılan başkanlık kararnamesiyle Suriye’deki gelişmelerin ABD ulusal güvenliğine yönelttiği ‘alışılmadık ve olağanüstü’ tehditle başa çıkmak üzere ‘acil durum’ ilan edilmişti.

Beyaz Saray’dan bugün paylaşılan bildiriye göre Biden söz konusu ‘acil durum’u bir yıl daha uzattı. Biden imzalı metinde Türkiye vurgusu dikkat çekti.

Metinde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri saldırı düzenlemeye yönelik faaliyetleri IŞİD’i yenilgiye uğratma çabalarını baltalamakta, sivillerin canını tehlikeye atmakta, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı bozmakta ve ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü derecede tehdit oluşturmaya devalm etmektedir. Bu nedenle 14 Ekim 2019 tarihli başkanlık kararnamesinin süresini bir yıl uzatıyorum.”

Ne olmuştu?

Türkiye, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini duyurmuştu. Buna karşılık Irak ve Suriye’deki PKK ve YPG mevzilerine hava operasyonları başlatılmıştı.

ABD 5 Ekim’de Suriye hava sahasında Türkiye’ye ait bir SİHA’yı ‘tehdit’ saydığı gerekçesiyle düşürdüğünü duyurmuştu. İlk gün SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını öne süren Ankara, ertesi gün kabul etmişti.