Biden: Her türlü senaryoya hazırız ama diplomasiye şans verilmesi lazım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

Polonya’ya inen ABD askerleri. (Fotoğraf: Reuters)

Beyaz Saray’da krize ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki tatbikatlarda görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmuştu.

Bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’da ‘savaş istemediklerini’ belirterek, bu yüzden müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını ifade etmişti.

Putin, “Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk. Bu sürecin de ülkemiz dahil herkes için eşit güvenliğin sağlanması konusunda anlaşmanın yapılması ile sonuçlanması gerekiyor” demişti.

Biden, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD’nin açık ve net olduğunu belirterek “ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa’da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya’yla diplomasiye hazırlıklıyız” dedi.