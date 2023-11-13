Biden: Gazze’deki hastaneler korunmalı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze’deki hastanelerin korunması gerektiğini vurguladı.

Joe Biden. (AA)

Biden, Oval Ofis’te gazetecilerin, İsrail ordusunun Gazze’deki sivilleri ve sağlık kuruluşlarını hedef almasına ilişkin sorularını cevapladı.

AA’nın haberine göre Biden, “Bildiğimiz gibi, olup bitenlerle ilgili endişelerimi dile getirmekten çekinmedim. Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik müdahale eylemlerinin daha az olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır” dedi.

Biden konuşmasının devamında “Hastanelerin korunması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesi’nin yakın çevresine geçen haftadan bu yana ağır saldırılar düzenliyor. Hamas, İsrail’in bu iddiasını sürekli olarak reddediyor.

Altı bebek ölmüştü

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yoğun bakımdaki altı prematüre bebek ve dokuz yaralı hastanın hayati ekipmanlardaki elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığı da yakıtın tükenmesi nedeniyle son üç günde 32 hastanın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.