Beyoncé, yangın yardım fonuna 2,5 milyon dolar bağışladı

Beyoncé, BeyGOOD Vakfı aracılığıyla Los Angeles Yangın Yardım Fonu’na 2,5 milyon dolar (yaklaşık 88 milyon 717 bin lira) bağış yapacağını duyurdu.

Fotoğraf: Beyonce / Instagram

Beyoncé, Los Angeles yangınları sonrasında evsiz kalan binlerce insana yardım etmek için harekete geçti.

Şarkıcının BeyGOOD vakfı, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla Los Angeles İtfaiye Yardım Fonu’na 2,5 milyon dolarlık bağışta bulunacağını duyurdu.

Vakfın ‘Los Angeles, senin yanındayız’ mesajının yanına bir el kalp emojisi koyarak söze başladığı açıklaması şöyle:

“BeyGOOD, LA Yangın Yardım Fonu’na 2,5 milyon dolarlık bağışını duyurarak harekete geçiyor. Fon, Altadena/Pasadena bölgesindeki ailelere yardım etmek için ayrılmış durumda.

Fon ayrıca, orman yangınlarından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için etkilenen diğer bölgelerdeki kiliselere ve toplum merkezlerine de gidecek.“

BeyGOOD, eğitim bursları, ülke çapında ve yurt dışında girişimciliği ve küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini desteklemek için kaynaklara erişim yoluyla insanlara hizmet etmeyi taahhüt ediyor.

Kuruluş ayrıca marjinalleştirilmiş grupları ve kaynakları yetersiz programları destekleyerek ekonomik eşitliğe odaklanıyor.

Bölgeye yardım eden isimler arasında başka ünlüler de var

Pek çok ünlünün de evini kaybettiği yangınlarda zarar görenlere yardım edeceğini açıklayan başka ünlü isimler de var.

Fotoğraf: AA

Yardım için platformlarını ve kaynaklarını kullananlar arasındaki bir diğer isim, yangınlardan etkilenen ailelere kıyafet ve iç çamaşırı bağışlayan SKIMS markasının sahibi Kim Kardashian oldu.

Ayrıca Kardashian ailesi ilk müdahale ekiplerine yemek bağışladı.

Oyuncu Jamie Lee Curtis‘se bölgeye bağış ilk isimlerden biriydi. Oyuncu yardım çalışmaları için 1 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon lira) bağışladı.