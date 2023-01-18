Beyoğlu Sineması’nın eski işletmecisi Utku Ögetürk hırsızlık suçundan tutuklandı

İki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalanan Utku Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine girdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul’daki Beyoğlu Sineması’nın eski işletmecisi Utku Ögetürk, 11 Ocak gecesi bir market zincirinden içki alıp ödeme yapmadan ayrıldı.

Aynı akşam başka bir zincir marketten, gizlediği içki şişeleriyle çıkarken suçüstü yakalandı. Polise teslim edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçunu kabul etti

Savcılık tarafından ifadesi alınan Ögetürk, içkileri çaldığını kabul edip pişman olduğunu ve marketlere ücreti ödeyebileceğini söyledi. İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Sineması’nı işletiyordu

Utku Ögetürk, 2017’de mali sebeplerle kapanma kararı alan Beyoğlu Sineması’nın işletmesini sinema yazarı Cem Altınsaray’la birlikte Baha Serter’den devralmıştı.

Hayata geçirilen ‘sadakat kartları’ kampanyası izleyiciden büyük ilgi görmüş ve toparlanmasını sağlamış, sanatçıların ve sinemaseverlerin desteğiyle yaşamaya devam etmişti. Ancak pandemide salonların iki yıl kapalı kalması, dijital film ve dizi platformlarının yaygınlaşmasıyla insanların eve yönelmesi sonucunda salonlar boş kaldı. Sinema, beş yılın ardından yeniden kapanmıştı.

Sinemayı İBB sahiplendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, sinemayı Utku Ögetürk’ten geçtiğimiz aylarda devraldı.

2023 yılında yenilenmiş haliyle ‘İBB Beyoğlu Sineması’ olarak kapılarını yeniden açacak.