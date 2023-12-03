Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdar Adalı’yı geçerek kulübün yeni başkanı oldu.

Fotoğraf: Hasan Arat / AA

Siyah-beyazlı kulübü önümüzdeki bir buçuk yılda yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için bugün 21 sandıkta oy kullanıldı. Genel kurulda 21 bin 219 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde Hasan Arat ve Serdar Adalı yarıştı.

Açıklanan sonuçlara göre Beşiktaş’ın yeni başkanı 5 bin 493 oyla Hasan Arat.

Ne olmuştu?

Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla 5 Ekim’de oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrılmıştı. Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü maçı 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 2-3 kaybetmişti.

Maçın bitmesine rağmen taraftarların stadı terk etmeyerek yaklaşık 1,5 saat yoğun şekilde protesto ettiği Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, müsabakanın ardından kulüp binasında bir araya gelmişti. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından siyah-beyazlı yönetim herhangi bir açıklama yapmadan stadı terk etmişti.

Ertesi gün teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, Beşiktaş yönetimi de olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

Son olarak takımın başına Rıza Çalımbay getirilmişti.