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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş tribünü de ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ dedi

Beşiktaş taraftarları Adana Demirspor maçında “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz!” diye slogan attı.

Görsel: Twitter

AKP listelerinden seçime giren Hizbullah’ın ardılı dört HÜDA-PAR adayı milletvekilliğini garantilemişti.


Bunun üzerine Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” diye slogan atmıştı.

Bugün Beşiktaş‘lı taraftarlar da Yeni Adana Stadı’nda oynanan Adana Demirspor maçında aynı sloganı attı.

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

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