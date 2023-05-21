Beşiktaş tribünü de ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ dedi

Beşiktaş taraftarları Adana Demirspor maçında “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz!” diye slogan attı.
AKP listelerinden seçime giren Hizbullah’ın ardılı dört HÜDA-PAR adayı milletvekilliğini garantilemişti.
Bunun üzerine Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” diye slogan atmıştı.
Bugün Beşiktaş‘lı taraftarlar da Yeni Adana Stadı’nda oynanan Adana Demirspor maçında aynı sloganı attı.
HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.