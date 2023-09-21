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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş, deplasmandan bir puanla döndü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA

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