Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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Beşiktaş, deplasmandan bir puanla döndü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Esenyurt’ta bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Game of Thrones’un yazarından ChatGPT’ye telif davası
Amerikalı yazarlar George RR Martin ve John Grisham ChatGPT uygulamasının sahibi OpenAI şirketine telif hakkı ihlali iddiası ile dava açtı.
Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu
Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
Fenerbahçe, Danimarka ekibini 3-1 yendi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka’nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi.