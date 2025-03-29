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Yaramazlara biraz batar!

Beş yılın bayram bilançosu: Trafik kazalarında 483 kişi öldü, 26 bin 331 kişi yaralandı

Son beş yılda sadece Ramazan Bayramı’nda trafik kazaları nedeniyle 483 kişinin öldü, 26 bin 331 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda trafiğe çıkacak vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı:


“Son beş yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 canımızı yitirdik. 26 bin 331 vatandaşımız yaralandı. Bayram tatili için yola çıkacak kıymetli sürücü kardeşlerim…

Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz.

Ölümlü trafik kazalarında ‘aşırı hız’ dan sonra en önemli etkenlerin başında, ‘şerit izleme, değiştirme’ ‘geçiş önceliği’, ‘arkadan çarpma’, ‘dönüş kuralları’ ve ‘kırmızı ışık ihlali’ geliyor.

Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun.”

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı

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