Belçikalı çiftin gözaltına alınmalarına neden olan taşlar tarihi eser çıktı

Belçikalı çiftin tatil için gittikleri Antalya’da akvaryumları için topladıklarını belirttikleri taşların tarihi değeri olduğu belirlendi.

Side Antik Kenti. (AA)

Belçika’nın Anvers kentinden Antalya’ya tatile giden Kim ve Warre adlı çift, geçen hafta ülkelerine dönmek için havaalanına gittiklerinde, güvenlik kontrol sırasında bavullarında üç adet taş bulunmuştu.

Havaalanı polis tarafından gözaltına alınan çift, yurtdışına çıkış yasağı ve her hafta karakola giderek imza verme koşuluyla serbest bırakılmıştı.

BBC Türkçe’nin Belçika medyasından aktardığına göre Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemede, Anversli çiftin topladığı taşların tarihi değere sahip olduğu belirlendi.

Uzmanların raporunda, taşlardan birinin ‘üzerinde iki stilize rozet bulunan mimari bir dekorasyon parçası’ diğer ikisinin de bir mermer yer döşemesinin parçaları olduğu belirtildi.

Arkeoloji uzmanlarının raporunun ardından Belçikalı çift Antakya’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Bu sürecin iki ayı bulabileceği belirtiliyor. Anversli çift, 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis ve 18 bin liraya kadar para cezası istemiyle yargılanacak.

Daha önce benzer bir durum nedeniyle Türkiye’de yargılanan Belçikalı turistler , ertelenmiş hapis ya da para cezasına çarptırılmıştı.