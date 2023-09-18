Antalya’da taş toplayan Belçikalı çifte tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltı

Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentinden tatil için Antalya’ya giden bir çifte, topladıkları üç parça taş nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Fotoğraf: Temsili (Youtube)

Tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan Belçikalı çift, arkeolojik inceleme sonuçlanıncaya kadar Antalya’dan ayrılamayacak.

BBC Türkçe’nin Belçika medyasından aktardığına göre, Kim ve Warre adlı çift cuma günü tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönmek için Antalya Havalimanı’na gitti. Kendilerine ait tek valizi kontrol cihazına bırakıp arama noktasından geçti. Bu sırada güvenlik görevlileri, valizde bir sorun olduğunu belirterek çifti ayrı bir köşeye aldı.

Görevliler, valizdeki üç taş parçasını çıkararak polise haber verdi. Belçika uçağına binmelerine izin verilmeyen Kim ve Warre adlı çift, havaalanındaki bir polis hücresine kondu.

Tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle mahkemeye çıkarılan Belçikalı çift, dün yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakıldı.

Taşlar Antalya Müzesi uzmanları tarafından incelenene kadar Belçikalı çiftin Türkiye’den ayrılmasına izin verilmeyecek.

Bilet rezervasyonuna göre valizin sahibi görünen Kim adlı Belçikalı kadın, her Pazartesi karakola giderek imza verecek.

Yaşadıkları aynı bölgeden bir kişinin daha 2014 yılında aynı gerekçeyle Türkiye’den sekiz hafta ayrılmasına izin verilmediğini öğrenen Belçikalı çift, Antalya’da bir daire kiraladı.

Taşların tarihi eser niteliği taşımadığını savunan Warre, bunları Manavgat ilçesine yaptıkları günübirlik gezi sırasında topladıklarını söyledi.

Tatile gittikleri her yerden, evlerindeki akvaryuma koymak için taş topladıklarını belirten Warre, şunları anlattı:

“Taşları boş bir arazide buldum. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi, kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden. Kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değildi. Evde akvaryumuma koymak için onları yanıma aldım”.

Mahkeme, Belçikalı çiftle ilgili kararı, müze yetkililerinin taşlar üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından açıklayacak.