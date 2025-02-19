Belçika: Rusya'nın 258 milyar avrosu ülkemizde

Belçika Maliye Bakanlığı, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın dondurulmuş 258 milyar avrosunun (yaklaşık 9 trilyon 779 milyar lira) ülkede olduğunu duyurdu.

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Bakanlık, savaş ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında ülkede şimdiye kadar dondurulan Rus varlıklarına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre Belçika’da dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.

Bunun 65 milyar avroluk (yaklaşık 2 trilyon 464 milyar lira) kısmı dondurulmuş varlıklar, 193 milyar avroluk (yaklaşık 7 trilyon 315 milyar lira) kısmı da Rusya Merkez Bankası’nın hareketsizleştirilmiş işlemler.

Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti veren Euroclear’a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke.

AB’nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı Euroclear’da.