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Belçika, ilk nükleer reaktörünü bugün kapatıyor

Belçika, 50 yıldır faaliyetteki ilk nükleer reaktörü ‘Doel 1’i bugün kalıcı olarak kapatacak.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Ülkedeki nükleer santralleri işleten Engie Electrabel, Anvers şehri yakınındaki Doel Nükleer Santrali’nin bir numaralı reaktörünün faaliyetine bugün 21.45’te son verileceğini duyurdu.


1969’da inşasına başlanan ve 1975’te faaliyete geçen Belçika’nın en eski nükleer reaktörü ‘Doel 1’in elektrik şebekesiyle bağlantısı 50 yılın ardından kesilecek.

Kapatma işlemlerinin ardından reaktör soğumaya bırakılacak ve basınç seviyesi düşürülecek. Yaklaşık beş yıl sürmesi beklenen sürecin tamamlanmasının ardından reaktördeki nükleer yakıt boşaltılacak.

Reaktörün nihai yıkımınınsa 10 yıl sonra yapılması bekleniyor.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025’te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Fakat enerji krizi nedeniyle Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025’te kapatmayı planladığı ‘Doel 42 ve ‘Tihange 3’ reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

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