Behzat Ç. ikinci sezon onayını aldı: Bu şehri size bırakmayız dedik

Fenomen polisiye dizisi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ sekizinci bölümüyle final yapmaya hazırlanırken, Blu TV dizinin ikinci sezon onayını aldığını duyurdu.

Dijital dizi/film platformu Blu TV, Behzat Ç.’nin yeni hikayesini geçen ay izleyiciyle buluşturmuştu.

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal’ın başrolleri paylaştığı dizi, 24 Ocak’taki 8’inci bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin hayranları tarafından ikinci sezonun gelip gelmeyeceği merakla beklenirken, Blu TV dizinin yeni sezon için onay aldığını bildirdi:

“Kötü adamların içinde kaldık da biz kötü olmadık ki! Bu şehrin ayazında nefeslerini kestik! E biz sonuçta bu şehri size bırakmayız dedik, ne bekliyordunuz ki? Çok uğraştık, çok emek verdik; siz de karşılığını verdiniz. O zaman bu işin hakkını verelim! 2. sezon da BluTV’de olacak!”