Beden olumlama kampanyasında izinsiz fotoğrafları kullanılan kadınlar hükümetin açıklamasını ‘yemedi’

İspanya eşitlik bakanlığı ‘Bütün vücutlar plaj vücududur‘ fikriyle yola çıkarak kadınları dış görünüşleriyle ilgili endişelenmeden plajların tadını çıkarmaya teşvik ettiği kampanyasında, fotoğrafların izinsiz kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından hükümetten açıklama geldi. “Bilmiyorduk” açıklamasını izinsiz fotoğrafları kullanılan kadınlar ‘yemedi’.

Kampanya için hazırlanan görselde beş farklı vücut tipi ve ölçülerinde kadın mayolarıyla sahilde, mutlu. Sloganları “Yaz bizimdir de.”

Gerçek kadın fotoğraflarının bir plajda bir araya getirildiği illüstrasyon benzeri kampanya posterindeki kadınlardan üçünün izni olmadığı ortaya çıkmıştı. Üstelik kadınlardan birinin protez olan bacağı posterdeki illüstrasyonda yok edilmiş yerine bacak çizilmişti.

İllüstratör kadınlardan özür dilemişti. İspanyol hükümetinden ya da kampanyanın arkasındaki Kadınlar Enstitüsü’nden beden olumlama yapmaya çalışırken kadınların iznini almadan fotoğraflarını kullanarak ironik bir skandala imza attığı olay sonrası açıklama gelmemişti.

Olayın ortaya çıkmasından beş gün sonra sessizliğini bozmaya karar veren İspanyol hükümeti yetkilileri, Radio 1 Newsbeat’e görseldeki kadınların gerçek insanlar olduğunu bilmediklerini söyledi: “İş illüstrasyon olarak sipariş edildi. Bu nedenle Kadınlar Entitüsü durumu açıklığa kavuşturmak için kadınlarda iletişime geçti ve illüstratörle bir anlaşmaya varmalarını bekliyor”

Fotoğrafları izinsiz kullanılan Britanyalı modeller Sian Green-Lord ve Nyome Nicholas-Williams hükümetin açıklamasını kabul etmediğini belirtti.

Nicholas-Williams şöyle konuştu “Suçu illüstratörün üzerine atmaya çalışıyorlar ama onu iş için tutan da hükümetti. bizi İspanya’ya davet edip fotoğraf çekimi yapıp bize ücretini ödeyebilirlerdi. Ama onlar benim kafamı başka vücuda koymayı, Sian’ın da bacağını silmeyi tercih ettiler” dedi.

Green-Lord ise söyleyecek söz bulmakta zorlandığını belirterek “Kendilerini daha da kötü bir duruma soktular. Üstelik özür bile dilemediler. Şaka gibi” ifadelerini kullandı.

Posterde bir memesini aldırmış (mastektomi) kadın da yer alıyordu. Kanser atlatan ve masektomi yaptıran Juliet FitzPatrick BBC’ye bu kadının kendisi olabileceğini belirtmişti. Ancak vücudunun kendisine ait olmadığını çünkü iki memesini de aldırdığını anlatmıştı.

İspanyol hükümeti FitzPatrick’ten özür dilemişti.