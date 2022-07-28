İspanya eşitlik bakanlığından kadınlar için kampanya: Bütün vücutlar ‘plaj vücudu’dur

İspanya eşitlik bakanlığı dış görünüşleriyle ilgili endişeleri olan kadınları plaja giderek yazı tadını çıkarmasını teşvik etmek için kampanya başlattı.

Görsel: Eşitlik bakanlığı

Kampanya için hazırlanan görselde beş farklı vücut tipi ve ölçülerinde kadın mayolarıyla sahilde, mutlu. Sloganları “Yaz bizimdir de.”

Görselde bir memesini aldırmış kadın da yer alıyor, koltukaltını toplumun beklediği şekilde sergilemeyen de…

Kadınların nasıl, nerede ve kiminle isterse yazın tadını çıkarması gerektiğine dikkat çekilen kampanyada “Herkes için yaza kadeh kaldırıyoruz; vücutlarımıza karşı estetik şiddet ve tektipleştirme olmadan” ifadeleri kullanıldı.

‘Bütün vücutlar plaj vücutlarıdır’ fikriyle yola çıkan kampanyanın arkasındaki Kadınlar Enstitüsü’nün başkanı Antonia Morillas, fiziksel beklentilerin kadınların yalnızca özsaygısını etkilemekle kalmayıp bazı haklarından mahrum olmaları anlamına da geldiğine dikkat çekti.