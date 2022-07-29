İspanya eşitlik bakanlığı beden olumlama yapayım derken en önemli şeyi unuttu: Kadının izni

İspanya eşitlik bakanlığı ‘Bütün vücutlar plaj vücududur‘ fikriyle yola çıkarak kadınları dış görünüşleriyle ilgili endişelenmeden plajların tadını çıkarmaya teşvik ettiği kampanyasında, kaş yapayım derken göz çıkardı.

Fotoğraf: Eşitlik Bakanlığı

Kampanya için hazırlanan görselde beş farklı vücut tipi ve ölçülerinde kadın mayolarıyla sahilde, mutlu. Sloganları “Yaz bizimdir de.”

Görselde bir memesini aldırmış (mastektomi) kadın da yer alıyor, koltukaltını toplumun beklediği şekilde sergilemeyen de, hatları ‘kıvrımlı‘ kabul edilenler de…

Gerçek kadın fotoğraflarının bir plajda bir araya getirildiği illüstrasyon benzeri kampanya posterindeki kadınlardan birinin izni olmadığı ortaya çıktı.

Britanyalı model Nyome Nicholas-Williams’ın Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf görselde izni olmadan kullanıldı.

Instagram hesabından yaşananları takipçileriyle paylaşan model, “Güzel fikir ama uygulanma şekli yanlış” dedi.

Nicholas Williams’ın posterdeki görüntüsü (solda) ve Instagram’dan paylaştığı kare.

İkinci kez fotoğrafının izinsiz kullanıldığını belirten Nicholas-Williams şöyle devam etti: “Olay şu ki iznimi isteselerdi iyi bir amaç uğruna olduğu için ‘Hayır’ demezdim. Ama bir zahmet iznimi alın. Bu yapılan çok sinir bozucu. Çok yoruldum. Siyah kadınlara bir huzur yok mu?”

BBC’ye konuşan 30 yaşındaki model, kampanya dünya basınında haber olduktan sonra 78 bin takipçisinden birinin kendisini uyardığını anlattı.

Yapılan şeyin kaba ve saygısızca olduğunu belirten Nicholas-Williams hesabından yaşananlarla ilgili şikayetini dile getirdikten sonra kampanya görselini hazırlayan illüstratör kendisiyle iletişime geçti: “Zamanları dar olduğu için fotoğrafımı izinsiz kullandıklarını söylediler ve özür diledir. Telafi edeceklerini söylediler.”

Nicholas-Williams, ayrıca kampanyanın arkasındaki kurum İspanya’daki Kadınlar Enstitüsü’nün rızasını almadan fotoğrafını kullanmasının da ironik olduğunu belirtti.

Bakanlık yetkililerden kendisiyle iletişime geçen olmadı.

Görseldeki diğer kadınlardan izin alınıp alınmadığını bilmediğini belirten Nicholas-Williams,”Mastektomi yaptıran kadına sormuş olmalarını ve görselinin orada olmasından mutlu olduğunu umuyorum” dedi.