Beden olumlama amacıyla hazırlanan kampanyanın görselindeki kadının protez bacağını silmişler

İspanya’da eşitlik bakanlığının, ‘Bütün vücutlar plaj vücududur‘ fikriyle yola çıkarak kadınları plajların tadını çıkarmaya teşvik ettiği kampanyanın afişiyle ilgili bir şikayet daha geldi. Bir kadının fotoğrafının izinsiz kullanıldığını açıklamasından sonra bir diğerinin protez bacağının silindiği ortaya çıktı.

Green Lord’un Instagram’da paylaştığı fotoğrafı (solda) ve kampanya görselindeki hali.

Kampanya afişinde beş farklı vücut tipi ve ölçülerde kadın var. Görselde memesini aldırmış (mastektomi) kadın da yer alıyor, koltuk altını toplumun beklediği şekilde sergilemeyen de, hatları ‘kıvrımlı‘ kabul edilenler de.

Amaç dış görünüşleriyle ilgili endişe taşımadan tüm kadınları plajlardaki yerlerini almasını sağlamaktı. Ancak görünen o ki beden olumla yapmak için yola çıkılsa da kampanya hazırlanırken temel haklar, etik değerler hiçe sayılmıştı. Hatta beden olumlamayla tezat oluşturulacak bir şey yapılmış birinin görüntüsüne müdahale edilmişti.

Britanyalı model Nyome Nicholas-Williams’ın, cuma günü Instagram’dan paylaştığı bir fotoğrafın izin alınmadan kullanıldığını açıklamasının ardından bir başka Britanyalı manken Sian Green-Lord (32) da fotoğrafının izinsiz kullanıldığını söyledi.

Bu kez sadece izin almamakla kalmamışlar, illüstrasyon benzeri görseldeki fotoğraftan protez bacağını silmişlerdi.

Fotoğraf: Eşitlik bakanlığı

Fotoğrafının görselde yer aldığını arkadaşlarından öğrendiğini belirten Green-Lord, Instagram hesabından tepki gösterdi. Görünce sinirden titrediğini anlatan Green-Lord, sadece protez bacağının ‘yok edilmediğini’, mayosunun da teknolojiden faydalanılarak ‘değiştirildiği’ni yazdı.

2013’te, ABD’nin New York kentinde tatil yaptığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucunda bacağı ampute edilen bir çocuk annesi Green-Lord şu ifadeleri kullandı: ”Ne kadar kızgın olduğumu anlatacak ifade bulamıyorum. İznimi almadan görüntümü kullanıyorlar. Yetmiyor bedenimin görüntüsüne müdahale ediyorlar.”

Perşembe günü kampanyayı tasarlayan Arte Mapache fotoğrafları izinsiz kullandıkları için özür dilemişti.

İspanya hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.