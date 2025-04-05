Bayram tatilinin yedi günlük bilançosu: 62 ölü 7 bin 388 yaralı

Ramazan Bayramı’nın yedi gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 62 kişi öldü, 7 bin 388 kişi hayatını kaybetti.

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Bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten şöyle duyurdu:

* Ramazan Bayramı tatilinin yedinci günü (cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef beş vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı.

* Bayram tatilinin yedi gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı.

İçişleri bakanı ayrıca şu bilgiyi verdi: “Dört günde 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı.”

İçişleri bakanı ayrıca şu bilgiyi verdi: “Bayram tatilinin yedinci günü (cuma) trafik ekiplerimizce 628 bin 532 araç denetlendi. 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer işlemler yapıldı.”

Pendik gişelerde kaza: Dört ölü

Bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR’ın altına girdi. Kazada dört kişi hayatını kaybetti.