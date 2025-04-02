Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 34 ölü 4 bin 784 yaralı

Bayram tatilinin ilk dört günündeki kazalarda (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) 34 kişi öldü, 4 bin 784 yaralandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya dair X’teki açıklaması şöyle:

* Ramazan Bayramı tatilinin dördüncü günü (salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef yedi vatandaşımız hayatını kaybetti, 1165 vatandaşımız ise yaralandı.

* Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

* Bayram tatilinin ilk dört gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 bin 784 vatandaşımız ise yaralandı.”

İçişleri bakanı ayrıca şu bilgiyi verdi: “Dört günde 495 bin 753 araç denetlendi. 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemler yapıldı.”