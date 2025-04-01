Yerlikaya: Emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde emniyet kemeri takmadan seyahat eden 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından “Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonu bayram olsun” başlığıyla, trafik denetim verilerini paylaştı:

“Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldı. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluktur.”

Emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığını belirten Yerlikaya, denetimlerin karadan ve havadan sürdüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

“Simülasyon araçlarımızla da vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim.”