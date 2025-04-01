Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 2 bin 138 trafik kazası, 27 ölü, 3 bin 619 yaralı

Bayram tatilinin ilk üç gününde (geçen cumartesi, pazar ve pazartesi) 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi, 27 kişi öldü, 3 bin 619 kişiyse yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üç günlük bilançoyu X hesabından açıkladı:
*Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef sekiz vatandaşımız hayatını kaybetti, 1120 vatandaşımızsa yaralandı.
*Bayram tatilinin ilk üç gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti.
*3 bin 619 vatandaşımızsa yaralandı.
*Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor.
Bakan paylaşımına ayrıca şu verileri de ekledi:
“Bayram tatilinin üçüncü günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 aracaysa diğer işlemler yapıldı.”
Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2025
📍8 vatandaşımız hayatını kaybetti,
📍1.120 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik… pic.twitter.com/DTwmmnnNLb