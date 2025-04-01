Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 2 bin 138 trafik kazası, 27 ölü, 3 bin 619 yaralı

Bayram tatilinin ilk üç gününde (geçen cumartesi, pazar ve pazartesi) 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi, 27 kişi öldü, 3 bin 619 kişiyse yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üç günlük bilançoyu X hesabından açıkladı:

*Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef sekiz vatandaşımız hayatını kaybetti, 1120 vatandaşımızsa yaralandı.

*Bayram tatilinin ilk üç gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti.

*3 bin 619 vatandaşımızsa yaralandı.

*Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor.

Bakan paylaşımına ayrıca şu verileri de ekledi:

“Bayram tatilinin üçüncü günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 aracaysa diğer işlemler yapıldı.”