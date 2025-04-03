Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 47 ölü 5 bin 743 yaralı

Bayram tatilinin beş gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) meydana gelen kazalarda 47 kişi öldü, 5 bin 743 kişi yaralandı.
Bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten şöyle duyurdu:
* Ramazan Bayramı tatilinin beşinci günü (çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı.
* 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.
* Bayram tatilinin beş gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı.
İçişleri bakanı ayrıca şu bilgiyi verdi: “Bayram tatilinin beşinci günü 2 Nisan 2025 Çarşamba trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı.”
Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2025
⛔️ 13 vatandaşımız hayatını kaybetti,
⛔️ 959 vatandaşımız ise yaralandı.
13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik… pic.twitter.com/NCxUar4VMK