Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 47 ölü 5 bin 743 yaralı

Bayram tatilinin beş gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) meydana gelen kazalarda 47 kişi öldü, 5 bin 743 kişi yaralandı.

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Bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten şöyle duyurdu:

* Ramazan Bayramı tatilinin beşinci günü (çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı.

* 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

* Bayram tatilinin beş gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı.

İçişleri bakanı ayrıca şu bilgiyi verdi: “Bayram tatilinin beşinci günü 2 Nisan 2025 Çarşamba trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı.”