Bayram tatilinin altı günlük bilançosu: 57 ölü, 6 bin 533 yaralı

Bayram tatilinin altı günü boyunca (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) meydana gelen kazalarda 57 kişi öldü, 6 bin 533 kişi yaralandı.

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Kaza bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten duyurdu:

“Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Ramazan bayramı tatilinin altıncı günü (perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 790 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin altı gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 bin 533 vatandaşımız ise yaralandı.”

Yerlikaya ayrıca şu bilgiyi verdi:

“Bayram tatilinin altıncı günü (3 Nisan) trafik ekiplerimizce 599 bin 476 araç denetlendi. 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 922 araca ise diğer işlemler yapıldı.”