Bayraklı Belediyesi'nde grev bitti: İşçi maaşları 43 bin liraya yükseldi

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’nde işçilerin başlattığı grev, tarafların anlaşması nedeniyle bitti. İşçilerin maaşı ek ödemeler hariç net 43 bin 86 lira oldu.

Fotoğraf: DİSK Genel İş

Belediye işçileri üç gün önce greve başlamıştı.

Anka‘nın aktardığına göre Bayraklı Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası 6 No’lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşma sonrası işçiler grevi bırakıp işbaşı yaptı.

Sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı sorumluluk primi ve yoğurt parası hariç net 43 bin 86 lira oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal anlaşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Alın terinin değerini bilerek çalışanlarımıza her zaman emeklerinin karşılığı olan en iyi ücreti vermeyi isteriz. Ama bunu yaparken belediyenin imkanlarını ve yapmamız gereken diğer hizmet ve yatırımları gözeterek, uygun bir mali denge kurmamızın gerekli olduğunu da görmezden gelemeyiz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bu ilke ile yürüttük.

Ancak DİSK Genel-İş Sendikası 6 No’lu Şube’nin almış olduğu grev kararı sonrasında birçok hizmetimiz durma noktasına geldi. Özellikle üç gündür toplanamayan çöplerin, Bayraklımızdaki vatandaşlarımızı daha fazla zora düşürmemesi ve halk sağlığını etkilememesi için bütçemizin üzerinde olan ve ödeme güçlüğü çekeceğimiz önerileri kabul etmek durumunda kaldık.”