Bir dakikalık grev: Sendikanın şube yönetimi topluca istifa etti

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay ve yönetimi, sendika genel merkezinin Kadıköy Belediyesi grevini haksızca sonlandırdığı gerekçesiyle istifa etti.

Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, sendika genel merkezinin grevlerini haksız şekilde sonlandırdığı gerekçesiyle şube yönetimi olarak istifa ettiklerini duyurdu. Fotoğraf: AA

Ay, 18 Kasım akşamı toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin çözümsüz kalması nedeniyle başlatılan grevin sadece bir dakika sonra genel merkez mesajıyla haksızca bittiğini söyledi.

İstanbul ve İzmir’de pek çok seçilmiş Genel İş şubesinin benzer kaderi yaşadığını belirten Ay, şöyle konuştu:

“İşçinin iradesini temsil eden ve çıkarlarını gözeten şube yönetiminin iradesi defalarca olduğu gibi Kadıköy’de de bir kez daha yok sayıldı.

Haklarımızı alabilmek için hazırladığımız özgür toplu bir sözleşme bir kez daha işveren ve sendika tarafından çerçeve bir sözleşmeye ve sefalet ücretlerine indirgendi. Bu sorunlu yaklaşım ne bir siyasi partiye ne de bir sendikaya yakışır bir nitelikte değildir.”

Sendika genel merkezini istifaya davet eden Ay, konuşmasına şöyle devam etti:

“O koltuklarda oturup işçinin iradesini yok sayan bir sendikanın şubesi olmak bizim için anlamını yitirmiştir. Biz, Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz.

İşçi, emek düşmanlığı yapan her kim olursa olsun yanında değil karşısında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

Ne olmuştu?

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde 18 Kasım gece saatlerinde toplanan DİSK’e bağlı Genel-İş 1 No’lu Şube üyesi işçiler, belediyeyle toplu iş sözleşmesinde uzlaşamadıkları gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyurarak belediye binasına ‘Bu iş yerinde grev var’ pankartı asmıştı.

Fotoğraf: T.A.B.İ.B / X

Fakat saat 19 Kasım 00.01’i gösterdiğinde belediye, işçilere şöyle mesaj atmıştı:

“Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır.”

Grev kararı asıldıktan 1 dakika sonra KADİKÖY işçilerine gelen mesaj ..



GENEL İŞ Genel merkezi GREV'in 1. dakikasında SATTI. pic.twitter.com/hnvF0UZ03A — TABİB Türkiye (@tabibturkiye) November 18, 2024

Taşeron Belediye İşçiler Birliği (T.A.B.İ.B) X hesabından grevin sonlanmasına şöyle tepki göstermişti:

“Grev kararı asıldıktan bir dakika sonra KADİKÖY işçilerine gelen mesaj… GENEL İŞ Genel merkezi GREV’in birinci dakikasında SATTI.”