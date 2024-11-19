Kadıköy Belediyesi grevi bir dakika sürdü: İşçiler tepkili

Kadıköy Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldılar. Belediyenin toplu iş sözleşmesinin imzalandığını duyurmasıyla işçilerin grevi bir dakika sonra bitti.

Fotoğraf: AA

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde gece saatlerinde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 1 No’lu Şube üyesi işçiler belediyeyle toplu iş sözleşmesinde uzlaşamadıkları gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyurarak belediye binasına ‘Bu iş yerinde grev var’ pankartı astı.

Sendikanın şube başkanı Nazan Gevher Çam Ay buradaki açıklamasında belediyeyle yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı aldıklarını söyledi.

Fakat saat 19 Kasım 00.01’i gösterdiğinde belediye işçilere şöyle mesaj attı:

“Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır.”

İşçiler bu mesaj karşısında sendika temsilcileriyle imzalanan sözleşmenin detayları hakkında görüşmeye çalışsa da bir sonuç elde edemedi.

Grev kararı asıldıktan 1 dakika sonra KADİKÖY işçilerine gelen mesaj ..



GENEL İŞ Genel merkezi GREV'in 1. dakikasında SATTI. pic.twitter.com/hnvF0UZ03A — TABİB Türkiye (@tabibturkiye) November 18, 2024

Taşeron Belediye İşçiler Birliği (T.A.B.İ.B) X hesabından grevin sonlanmasına şöyle tepki gösterdi:

“Grev kararı asıldıktan bir dakika sonra KADİKÖY işçilerine gelen mesaj… GENEL İŞ Genel merkezi GREV’in birinci dakikasında SATTI.”

Ay, belediye önünde bekleyen işçilere hitaben konuşmasında sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu sözleşme imzalanmasın diye uzun süre belediye önünde eylem yaptık. Saat 00.00’ı bir geçe sözleşmenin imzalanacağına dair bir şey öngörmüyorduk. Biz bütün bu süreci anlatacağız.

Benim burada şube başkanı olarak kalmamın bir anlamı yok. Boşuna belediye binasına ‘işçinin iradesine dokunmayın’ diye pankart açmadık.

Bunu bile görmekten imtina edip biz grev pankartı sallandırırken sizin cep telefonlarınıza mesaj geliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil.”

Sendikayla Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi metninin ortaya çıkmasının ardından grev kararı için bekleyen işçilerin büyük bölümü belediye binası önünden ayrıldı.