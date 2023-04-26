Barış Pehlivan: TÜGVA, CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren bir trol çalışmasında görev alıyordu

TÜGVA, yerel seçimler öncesi CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren bir troll çalışmasında aktif görev alıyordu. Bunu da devlet bankalarının reklam işlerini yapan ajans sahibi ve TÜGVA yöneticisi olan Yunus Becit organize ediyordu. Özel olarak hazırlanan görseller, TÜGVA çalışanlarının sosyal medyadaki sahte hesapları üzerinden yayılıyordu. TÜGVA’nın sadece İstanbul’daki teşkilatının 4 bin sahte hesabı kontrol ettiği iddiasını düşünürsek nasıl büyük bir etki alanı yaratıldığı anlaşılabilir.

İşte AKP medyasının, “sosyal medya kullanıcıları yaklaşan seçimler için CHP’ye aday önerilerinde bulundu” diyerek verdiği haberin arkasında böyle bir ağ vardı.

Barış Pehlivan’ın yazısı