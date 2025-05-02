Barış Pehlivan: İstanbul Barosu raporuna göre gözaltına alınan 12 çocuk da şiddete maruz kaldı

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Baronun tespitine göre İstanbul’daki 26 çocuk, 19 Mart süreci olarak da anılan toplumsal tepkinin bir parçası olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanırken gözaltına alınmıştı. Bu çocukların yaş dağılımı şöyleydi: 12-15 yaş aralığındaki çocuklar: 3, 16-18 yaş aralığındaki çocuklar: 22, Yaşı bilinmeyen çocuk: 1

Bilmeyenler için söyleyeyim; çocuklara kelepçe takılması, hem ulusal hem de uluslararası hukukta açıkça yasak. Buna rağmen gözaltına alınan 20 çocuğa kelepçe takıldığı tespit edildi. İstanbul Barosu’nun raporuna göre gözaltına alınanlar arasındaki 12 çocuk da şiddete maruz kaldığını bildirdi.

Öğreniyoruz ki gözaltı sürecinde çocukların beslenme ihtiyaçları büyük ölçüde aile bireyleri veya İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi üyeleri tarafından giderilmiş. Halbuki gözaltı süresince sağlıklı ve yeterli gıdaya erişiminin kamu otoriteleri tarafından güvence altına alınması gerekiyordu. Gelin görün ki baronun tespitine göre gözaltındayken yiyecek ve içecek sağlanmayan çocuk sayısı 15. Dediğim gibi bu tespitler sadece 18 yaşın altındakileri kapsıyor. Yetişkinlere dair raporlar incelendiğinde hukuksuzluğun boyutunun da büyüdüğü gözlemleniyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı