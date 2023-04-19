Barış Pehlivan: 82 yaşındaki kadına ‘cennet vaadiyle’ bu teklifi yapan İlim Yayma Cemiyeti!

Yıl: 2012.

Cemile Serbest huzurevinde yaşıyordu. Yanına birileri geldi. Çocuklarının onunla ilgilenmediğini anlattılar. Ama eğer sahibi olduğu evi bağışlarsa, onlar yaşlı kadına bakacaktı. Karşılığında da Cemile Serbest büyük bir sevap kazanacaktı! Peki, yaşlı kadına “cennet vaadiyle” bu teklifi yapanlar kimdi?

İlim Yayma Cemiyeti! Yani, Türkiye’deki siyasi İslamcıların en büyük örgütlenmelerinden biri. İddiaya göre, İlim Yayma Cemiyeti’nin Kayseri’deki şubesi, AKP’li Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın aracı olmasıyla yaşlı kadınla tanıştı. Şube müdürü İsmail Arslan şöyle diyordu: “Cemile Serbest kendi iradesi ile taşınmazı bağışladı. Ahirete yatırım yapmak istediğini ve bu nedenle bağışladığını, söyledi.”

Gelin görün ki…

Tek varlığı olan evini İlim Yayma Cemiyeti’ne devreden 82 yaşındaki o kadın hem okuma ve yazma bilmiyor hem de Alzheimer hastasıydı. Düşünme, öğrenme, hatırlama gibi hayati fonksiyonlarını yerine getiremediği bu rahatsızlıklarına dair tedavi görüyordu.

Ne gariptir ki Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise karar verme yetisini olumsuz etkileyen bu rahatsızlıklara rağmen, “Cemile Serbest’in hukuki ehliyeti vardır” dedi. Yani, yaşlı kadının evinin İlim Yaymacılara vermesinde bir engel olmadığını ileri sürdü.

Barış Pehlivan’ın yazısı