Barış Boyun davası: Ece Boyun dahil 11 kişi için yakalama kararı

Barış Boyun suç örgütüne dönük davada mahkeme, tahliyesine karar verilen 33 sanıktan 11’i için savcılık itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. O kişilerden biri de Boyun’un eşi Ece Boyun.

Barış Boyun ve Ece Boyun. Fotoğraf: X

İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, dün (13 Mart) Silivri Cezaevi’nin karşısındaki salonda görülen duruşmada 33 sanığın tahliyesine karar verdi.

Bu isimler arasında Ece Boyun da yer aldı.

Savcı 11 sanığın tahliyesine itiraz etti. O isimler arasında Ece Boyun da var. Diğer isimlerse Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yeşim Akkoyun, Burak Oktay, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mert Besler ve Abdurrahman Çamuroğlu.

Talebi değerlendiren mahkeme, 11 sanık için tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı.

Kararda ‘sanıkların üzerine atılı suçların mahiyeti, öngörülen cezanın alt-üst sınırları, tutuklu kaldıkları süre, kaçma ve delil karartma ihtimallerinin dikkate alındığı’ belirtildi.

İddianameden

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan 1121 sayfa; 165 kişi müşteki, 304 kişiyse şüpheli.

Sanıkların müştekilere 129 eylemi olduğu yazıyor.

Barış Boyun, karıştığı suçlar nedeniyle Mayıs 2024’ten beri örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku’yla birlikte İtalya’da tutuklu.

İddianamede, Boyun’un cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği belirtiliyor.

Suç örgütünün amacıysa şöyle açıklanıyor: Belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat, karşılarında duran kişi ve gruplara silahlı saldırı, cinayet.

Örgütün finans kaynağı silah ve uyuşturucu ticareti olduğu belirtiliyor.

İddianamede Barış Boyun’un Avrupa’da birlikte uyuşturucu ticaretinde rekabette olduğu Sırp suç örgütü Skaljari’nin elebaşı Jovan Vukotic’i öldürdüğü kaydediliyor.

Barış Boyun’la, örgüt yöneticilerine çok sayıda suçtan 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talebi var.





