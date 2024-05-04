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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Daltonlar’a operasyon: 14 kişi yakalandı

İstanbul’un yedi ilçesinde düzenlenen Mahzen-37 operasyonlarında organize suç örgütü Daltonlar üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Daltonlar üyesi 14 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar sonucunda bir adet AK-47 uzun namlulu tüfek, üç adet tam otomatik tabanca, iki adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi.

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