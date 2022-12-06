Balenciaga ‘kazanamayacağı davayı’ geri çekti

İspanyol moda markası Balenciaga, çocuk istismarı içeren reklam kampanyasını çeken şirkete açtığı davayı geri çekti.

Kering şirketinin bünyesinde yer alan yüksek moda markası Balenciaga, bir süredir çocuk istismarı tartışmalarıyla gündeme gelen iki ayrı reklam kampanyası yüzünden kriz yaşıyor.

Marka krize neden olan fotoğraflardan yapım şirketi North Six’i set tasarımcısı Nicholas Des Jardins’i sorumlu tutmuş ve şirkete 25 milyon dolarlık dava açmıştı.

Marka son açıklamasında krizi nasıl ele aldığı konusunda kamuoyunu bilgilendirirken, davayı geri çektiğini de açıkladı.

Haber üzerine, markanın bu davayı açsa da kazanamayacağına ilişkin yorumlar yapıldı.

Ne olmuştu?

Balenciaga, geçen ay yılbaşı hediyeleri için bir reklam kampanyası yaptı. Kampanya fotoğraflarında, çocukların elinde, sadomazoşizm çağrışımlı ‘bir gözü kırmızı, boynu tasmalı, el ve ayakları deri kayışlı’ oyuncak ayılar vardı. Bu kampanyada çocukların kullanılması sosyal medyada infial yarattı.

Bir başka kampanyada, bir tuhaflık daha

Hediye kampanyasındaki fotoğrafların rahatsız ediciliğini hemen görmek mümkündü. Ancak İnternette dolaşan başka bir iddiaya göre, The Garde-Robe adlı diğer kampanyada daha da ‘tuhaf’ bir şey vardı. Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Bella Hadid gibi isimlerin yer aldığı kampanyada, ‘prop’ (fotoğraf çekimlerinini görsel açıdan destekleyen nesneler) olarak 2008 yılındaki ‘U.S. v. Williams’ davasının çıktıları görünüyordu.

Söz konusu dava, çocuk pornografisinin ‘teşvik edilmesinin’ yasaklanmasının anayasadaki ifade özgürlüğü maddesiyle çelişip çelişmediğine karar vermek üzere açılmıştı.

Çocuk derneklerine bağış yapacak

İşte daha az görünse de esas kıyameti koparan çekimlerde bu davanın çıktılarının kullanılması oldu.

Balenciaga, davayı işte bu çekimle ilgili açmıştı.

Balenciaga’nın CEO’su Cedric Charbit imzasıyla yayımlanan açıklamada, ‘davadan vazgeçildiği’ haberi dışında, markanın hatasından ders aldığı, yeni kontrol mekanizmaları oluşturacağı, çocuklar için çalışan derneklere bağışta bulunacağı, şirket organizasyonunda bazı değişikliklere gideceği söylendi.