Balenciaga’nın çocuk modellerle çektiği ‘oyuncak ayı’ fotoğrafları infial yarattı

Balenciaga, ‘boynu kilitle sıkılmış deri bantlı oyuncak ayı’ şeklindeki çantaları çocuk modellerle çekmesi infial yarattı.

Çocuk modelle çekilen çanta ilk olarak Paris Moda Haftası’nda yetişkin modellerin elindeydi

Söz konusu çantalar ilk olarak 2023 İlkbahar Yaz koleksiyonun bir parçası olarak Paris Moda Haftası’nda gösterilmişti. Bir gözü kırmızı diğeri mavi oyuncak ayının boynunda kilitli bir tasma, el ve ayaklarında deri kemerler ayak bileklerinde deri kayışlar var.

Marka tatil kampanyasının bir parçası olarak hediyelik önerileri arasına koyduğu çantaları bu kez çocuk modellerin elinde gösterince büyük tepki aldı.

Özür diledi

Balenciaga Twitter’dan bir süre önce çıkmıştı, 14.3 milyon takipçisine rağmen Instagram’da hiç paylaşımı görünmüyor. Marka, özür açıklamasını Instagram ‘hikayeleri‘ üzerinden şöyle yaptı:

“Kampanyamızdaki rahatsız edici görüntüler için özür diliyoruz. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Fotoğraf çekimi için seti oluşturan ve onaylanmamış eşyaları kullanan kişilerle ilgili yasal işlem başlatıyoruz. Her türlü çocuk istismarını kesinlikle kınıyoruz. Çocukların güvenlik ve esenliğinin yanındayız.”

Balenciaga’nın Kreatif Direktörü Demna Gvasalia da kendi hesabından benzer bir açıklama yaptı ve ‘ürünlerin çocukların elinde çekilmemesi gerektiğini’ söyledi.

Kampanya, National Geographic fotoğrafçısı Gabriele Galimberti tarafından çekildi.