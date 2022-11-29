Balenciaga, çocuk istismarı içeren reklam kampanyasını çeken şirkete 25 milyon dolarlık dava açtı

İspanyol moda markası geçen hafta İnternet sitesinden kaldırdığı tartışmalı fotoğraflardan, çekim için anlaştığı yapım şirketi North Six’i sorumlu tutuyor.

Balenciaga, yılbaşı reklam kampanyasının en hafif deyimle ‘tuhaf‘ fotoğrafları yüzünden büyük bir krizin içinde. Kriz büyük zira mesele, dünyanın en hassas konularından birine, ‘çocukların cinsel istismarına’ kadar uzanıyor.

Kering Grubu’na ait Balenciaga geçen hafta bir özür açıklamasıyla hediyelik eşyalar için yaptığı reklam kampanyasını İnternet sitesinden kaldırdı.

Kampanyadaki fotoğraflarda, bir gözü kırmızı diğeri mavi oyuncak ayının boynunda kilitli bir tasma, el ve ayaklarında deri kemerler ayak bileklerinde deri kayışlar vardı. Söz konusu çantalar ilk olarak 2023 İlkbahar Yaz koleksiyonun bir parçası olarak Paris Moda Haftası’nda gösterilmişti.

Bir başka kampanyada, bir tuhaflık daha

Bu fotoğrafların rahatsız ediciliğini hemen görmek mümkün. Ancak İnternette dolaşan başka bir iddia daha vardı: Balenciaga kampanya fotoğraflarında, fotoğraf çekimlerinini görsel açıdan destekleyen ve ‘prop‘ olarak adlandırılan malzemeler arasında 2008 yılındaki ‘U.S. v. Williams’ davasının çıktıları vardı.

Söz konusu dava, çocuk pornografisinin ‘teşvik edilmesinin’ yasaklanmasının anayasadaki ifade özgürlüğü maddesiyle çelişip çelişmediğine karar vermek üzere açılmıştı.

İşte daha az görünse de esas kıyameti koparan çekimlerde bu davanın çıktılarının kullanılması oldu. Yalnız bir detay daha var: Bu çekim, çocukların kullanıldığı hediye kampanyası çekimi değil, Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Bella Hadid gibi modellerin yer aldığı The Garde-Robe kampanyası için yapılmıştı.

Balenciaga, davayı işte bu çekimi yapan North Six yapım şirketine açıyor.